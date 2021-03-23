«Бог ей судья»: Андрей Ильин объяснил, почему дочь Олега Табакова не общалась с отцом

Актер Андрей Ильин, который жил гражданским браком шесть с половиной лет с дочерью Олега Табакова Александрой, в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему актриса прокляла родного отца.

«Саша была против, чтобы я шел работать в театр Табакова. Она считала, что я ее этим предам. У Саши Табаковой с отцом Олегом Павловичем были острые отношения. Потом эта острота, слава Богу, немного притупилась, но ненадолго. Я все время был посредником между ним и внучкой Полиной. Передавал ей от него какие-то подарки. Однажды Полинка захотела аквариум. Я это все ей привез от Олега Павловича. Потом сомики начали умирать. Остались две рыбки из класса пираний. Я поехал за другими рыбками на рынок, чтобы она не переживала». Андрей Ильин

Как признался актер, после ухода Табакова к актрисе Марине Зудиной дочь перестала общаться с отцом и просто его прокляла. «Он ушел из семьи. Саша назвала это предательством. Бог ей судья. Олег Табаков считал себя обиженным. Он говорил мне: «Я им все дал, а они отнеслись к этому неблагодарно». Его печалило, что он потерял уважение в этой семье. Его в том доме действительно не уважали», — заявил Ильин.

больше по теме Полина Лиферс эмигрировала: внучка Олега Табакова уехала жить в Германию и там вышла замуж Актер Андрей Ильин шесть с половиной лет жил с дочерью режиссера Александрой.

Напомним, что Олег Табаков бросил первую жену актрису Людмилу Крылову ради Марины Зудиной. Вторая супруга позже подарила ему двух наследников — сына Павла и дочь Машу.

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