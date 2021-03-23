Полина Лиферс эмигрировала: внучка Олега Табакова уехала жить в Германию и там вышла замуж

Актер Андрей Ильин шесть с половиной лет жил с дочерью режиссера Александрой.

Актер Андрей Ильин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о годах жизни с дочерью режиссера Олега Табакова Александрой.

«Мы жили шесть с половиной лет гражданским браком. С Сашей со скандалом разошлись. После нашего расставания даже ни разу больше не общались. С Полиной, ее дочкой от предыдущих отношений, которую я воспитывал с четырех до десяти лет, тоже больше не общались. В последнем нашем разговоре, который длился восемь с половиной часов, мы с Сашей договорились ничего друг о друге не рассказывать». Андрей Ильин

Как отметил актер, положив трубку после длительного разговора с Александрой он пошел мыть стакан и порезал палец.

«У меня остался огромный шрам. И я сразу начинаю нервничать, когда эту историю вспоминаю. Ее дочь Полина никогда меня отцом не называла. Она со своим папой периодически разговаривала. Отец Полины живет в Германии. Я слышал, что она уехала в эту страну и там вышла замуж», — заявил актер.

Напомним, что дочь Александра Табакова родила в 1988 году от немецкого актера Яна Лиферса. Дочь режиссера не простила родного отца, который в свое время ушел к актрисе Марине Зудиной от ее матери.

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