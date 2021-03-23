«Я порой даже не понимаю, о ком и о чем он говорит»: Подольская о беседах с внуком Пугачевой

Как отметила певица, она нередко «хлопает глазами» во время таких разговоров.

Певица Наталья Подольская призналась, что порой у нее происходят странные разговоры с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым. Она во время обсуждения последних событий в музыке с молодым человеком не понимает его мыслей и изречений.

«Я порой даже не понимаю, о чем и о ком он говорит. Хлопаю глазами, а он очень любит удивленно спросить: «Ты что, не знаешь?» Приходится потом лезть в YouTube и слушать». Наталья Подольская

По словам Подольской, в этом плане ей проще даются разговоры со старшим поколением – родителями ее мужа музыканта Владимира Преснякова. Свекор рассказывает ей много историй из прошлого. Делится интересными фактами об артистах, событиях и гастролях времен существования Советского Союза. Как отметила Наталья Подольская, ей очень интересно слушать Владимира Преснякова-старшего, сообщают «Известия».

Напомним, что Никита Пресняков – сын певицы Кристины Орбакайте. Она была гражданской женой нынешнего мужа Подольской Владимира Преснякова-младшего.

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