«Он давно столкнулся с хейтом»: Собчак поддержала вернувшегося на родину из Канады Серебрякова

Как отметила светская львица, она бы очень хотела сделать в ближайшее время интервью с актером.

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» заявила, что ей было бы очень интересно сделать в ближайшее время интервью с актером Алексеем Серебряковым. Кроме того, она заметила, что прекрасно осведомлена, какое на него сейчас оказывают давление в родной стране.

«Но он ведь давно столкнулся с хейтом, когда сказал что-то такое, с чем я абсолютно согласна». Ксения Собчак

Добавим, что Ксения Собчак оказалась далеко не единственной медийной персоной, кто за последнее время открыто поддержал опального актера. Ранее порадовались его возвращению в родные пенаты из Канады Мария Шукшина, Виктор Мережко, Дмитрий Певцов, Станислав Садальский.

Напомним, что Алексей Серебряков в 2012 году покинул Россию и вместе с семьей эмигрировал в Канаду. Он заявил, что хочет лучшей жизни для своих детей. Также актер открыто обвинял Россию в развязывании сразу нескольких войн, сообщает «Комсомольская правда».

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