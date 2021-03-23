Дива на стиле: Нетребко в лиловом плюшевом пальто и вязаной шляпке с цветком прогулялась по Вене

Оперная певица даже в повседневных образах отдает предпочтение яркости и оригинальности.

49-летняя звезда мировой оперы Анна Нетребко давно обосновалась в Австрии. Знаменитость живет в столице страны вместе с сыном Тьяго и мужем, певцом Юсифом Эйвазовым. Солисты ждут – не дождутся, когда в Европе возобновится концертная деятельность, потому что соскучились по сцене и публике.

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Нетребко давно нашла свой стиль в одежде. Дива выбирает яркие и чистые оттенки, которые подчеркивают кубанскую красоту певицы. И даже повседневный образы Анна составляет так, что поклонники не в силах не обратить внимание на вкус и стиль звезды.

Накануне знаменитая исполнительница появилась на одной из венских улочек в ярком прикиде. Она выбрала лиловое плюшевое пальто и оригинальный вязаный головной убор с цветком в качестве декора. «Вот и солнышко выглянуло в Вене», — порадовалась звезда.

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