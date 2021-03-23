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«Мосс кусает локти»: Панин объявил о желании продать несовершеннолетнюю дочь в модельное агентство

Актер мечтает, чтобы Анна зарабатывала для него деньги.

«Мосс кусает локти»: Панин объявил о желании продать несовершеннолетнюю дочь в модельное агентство
Алексей Панин. Фото: Globallookpress.com

Актер Алексей Панин в сторис Instagram объявил, что в самое ближайшее время продаст свою несовершеннолетнюю дочь Анну в одно из ведущих модельных агентств мира. Он хочет, чтобы девушка зарабатывала для него деньги.

«Наконец-то я смогу продать дочь за большие деньги в ведущие агентства мира. Кейт Мосс кусает локти».

Алексей Панин

Отметим, что дочь Алексея Панина действительно растет настоящей очаровашкой. Подписчики актера в восторге от красоты девушки.

«Она у вас невероятная красотка. Платье просто отпад», «Скольким испанским мальчишкам она в ближайшее время поразбивает сердец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алексей Панин вместе со своей наследницей уехал в прошлом году из России. Они живут в Аликанте — это небольшой городок в Испании. Квартира в этой европейской стране обошлась актеру в 70 тысяч евро. Это чуть больше шести миллионов рублей. В эту сумму вошли и расходы на оформление жилья.

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