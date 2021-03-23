«Психофизическое воздействие»: Трескунов ответил Михалкову, который озвучил его гонорары

Как отметил молодой актер, Никита Сергеевич попытался благодаря своему авторитету сказать ему, что он живет неправильно.

Актер Семен Трескунов в эфире шоу «А поговорить?» ответил на критику в свой адрес со стороны прославленного режиссера Никиты Михалкова.

«Никита Сергеевич — признанный мастер. Я не ставлю это ни под какое сомнение. Но я увидел за всем этим, а именно ответом в программе «Бесогон», конкретное психофизическое действие». Семен Трескунов

По словам Трескунова, Михалков, пользуясь своим моральным и профессиональным авторитетом, попытался сказать ему, что он неправильно живет и думает. При этом режиссер, как бы намекнул, что если Трескунов продолжит также неправильно жить, то он и дальше будет публиковать про него компрометирующую информацию. Также Семен заметил, что к нему на странички в соцсетях пришло огромное количество ботов, которые постарались его уязвить. Происходящее он назвал театром абсурда.

Напомним, что Никита Михалков ранее в своей программе «Бесогон» поделился данными о зарплатах некоторых актеров. К примеру, по данным режиссера, Семен Трескунов получает 120 тысяч рублей за один съемочный день, но при этом недоволен обстановкой в стране.

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