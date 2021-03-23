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Любимые игрушки: Лиза Галкина показала, какой сюрприз ей попался в коробочке со сладостями

Как и многие ровесники, семилетняя дочка Пугачевой обожает вкусняшки.

Любимые игрушки: Лиза Галкина показала, какой сюрприз ей попался в коробочке со сладостями
Лиза Галкина с папой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Недавно Максим Галкин в своем микроблоге в Instagram показал, как порадовал семилетних двойняшек Лизу и Гарри сладостями. Глава семейства осыпал наследников свитбоксами – коробочками со сладостями и игрушкой внутри. Звездные дети, как и любые другие первоклашки, обожают вкусняшки и с удовольствием принялись угощаться.

Лиза Галкина показала, какие игрушки ей удалось обнаружить в своих коробочках. Это фигурки персонажей российских мультфильмов. Девочка с нескрываемым восторгом позировала папе с «уловом», довольно улыбаясь на камеру.

Девочка для фотосессии выбрала яркую футболку с котенком в качестве принта. Волосы юной модницы были красиво заплетены в две косички и повязаны оригинальными аксессуарами — резиночками в виде желтых одуванчиков.

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