Из скромницы в блудницу: Бузова предстала в полупрозрачном комбинезоне, корсете и ошейнике

Певица и телеведущая Ольга Бузова давно стала одной из самых популярных Instagram-див Рунета. Девушка имеет самое большое количество фолловеров в России – почти 23 с половиной миллиона подписчиков.

Помимо своей жизни и карьеры, о которых рассказывает Бузова в микроблоге, звезда снимает вайны, социальные ролики или видео в стиле TikTok. И нередко у нее получается перебор, за который хейтеры нещадно критикуют Ольгу. но красавица не обращает внимания на негатив и продолжает двигаться дальше.

На этот раз Бузова сняла ролик про перевоплощение из скромницы в блудницу. Сначала девушка позировала в черной дубленке, полностью скрывающей фигуру. В следующее мгновение она появилась в кадре уже не просто без верхней одежды, а облаченная в довольно вызывающий наряд – полупрозрачный комбинезон с акцентным корсетом под грудью. В качестве украшения девушка выбрала ошейник и перчатки в тон наряду.

Кстати, недавно в полупрозрачном корсете подобного кроя предстала Нюша. Девушка нарядилась в него не ради вайнов, а для выхода в свет.

Смотрите также