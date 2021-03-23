Чтобы не отставать от моды: Хромченко показала, как в этом сезоне нужно носить очки с цепочкой

Эксперт моды Эвелина Хромченко недавно представила модницам трендовый аксессуар сезона. На пик фэшн-Олимпа взобрался ободок. Причем, это украшение, по замечанию телеведущей, идет всем женщинам, поэтому вписать его в свой гардероб труда не составит.

Накануне Хромченко рассказала, как в новом сезоне нужно носить очки с цепочкой. Комментируя образ героини программы «Модный приговор» Анны, Эвелина остановилась на утрированной большой пластмассовой цепи, которая оказалась присоединена к дужкам очков девушки.

«Эти цепи в нынешнем сезоне носят не заложив на спину, а наоборот, повесив, как обыкновенную цепочку впереди. Подиум показывает, что это носят не только в тоненьком, но и в очень большом варианте – такая пластиковая цепь в нынешнем сезоне нашей героине подходит, потому что для нее это как отвес», — подметила Хромченко.

Массивная цепь привлекла внимание и Александра Васильева. Он отметил, что для героини это настоящая находка – аксессуар «выравнивает» форму лица и отвлекает от особенностей внешности, создавая баланс.

Кстати, звезды уже взяли на вооружение новый тренд. К примеру, актриса Кристина Асмус предстала с подобной цепочкой, по-модному перекинув ее на декольте и украсив, тем самым, свой образ.

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