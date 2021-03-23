Не балетом единым: Волочкова в парике и платье из страз вышла на сцену

Анастасия Волочкова после празднования своего 45-летнего юбилея возобновила концерты и выступления. Звезда танца в этом году добавила в шоу-программу номер со своей дочерью, 14-летней Ариадной. Наследница балерины решила стать певицей и исполнила по-французски песню, под которую мама поставила танец и порадовала зрителей.

А накануне Волочкова вышла на сцену без пуантов и пачки, в совершенно ином непривычном образе. Балерина облачилась в сияющий серебром наряд из страз и пайеток – мини-платье и высокие ботфорты, а также надела белокурый парик, украсив голову сверкающим камнями аксессуаром.

«Сценический образ для сцены в Вегасе сегодня и исполнения песни мне подобрала моя любимая Леночка Галицына», — похвасталась балерина.

Балерина исполнила песню «Одна», которую публика восприняла тепло и благосклонно. К слову, Волочкова давно позиционирует себя не только как балерина, но и вокалистка, и в ее карьере уже насчитывается несколько композиций и клипов.

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