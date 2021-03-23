«Потрясающий нескучный аутфит»: Бузова в приталенном жакете Balmain и джинсах клеш впечатлила стилиста

Телеведущая Ольга Бузова – настоящая модница. Девушка стремится следовать трендам, и у нее это получается. Одной из первых красавица вписала в свой гардероб трендовые ободки, джинсы клеш, которые вернулись в моду, и оттенок шафрана.

Накануне Бузова отправилась в театр. Она облачилась в простой, на первый взгляд, наряд, который при более детальном рассмотрении оказался настоящей находкой. Вместе со стилистом Юлией Люгай мы разобрали аутфит певицы более подробно.

«Даже самую незамысловатую формулу лука «джинсы + топ + жакет + туфли-лодочки» Ольга Бузова превращает в потрясающий нескучный аутфит. Безусловно, каждая вещь в этом образе актуальна на сегодня», — отметила эксперт. И уточнила:

«Прямые, слегка расклешенные джинсы с завышенной талией, которые имеют длину до пола, с небрежными краями и исполнены в однотонном классическом цветовом решении, красиво облегают бедра и в очередной раз демонстрируют стройность ног Ольги Бузовой. Черный силуэтный топ — отличный компаньон к расклешенным джинсам, а черный кожаный ремень дополнительно подчеркивает тонкую талию — отдельная благодарность Ольге, что подобрала ремень с не контрастной фурнитурой, который не отвлекает наше внимание и не перегружает образ. Акцент этого образа направлен на двубортный жакет Balmain приталенного кроя с выделяющимися металлическими пуговицами золотистого цвета. Именно жакет здесь задает настроение всему образу и превращает лук в роскошный вечерний casual».

Юлия Люгай отметила, что к выбору обуви телеведущая подошла с особой тщательностью. Девушка отдала предпочтение туфлям-лодочкам, оригинально украшенным строгим золотым декором. Аксессуары тоже подобраны правильно по форме и цвету. Завершает образ собранная укладка и вечерний макияж.

«Все элементы дополняют друг друга. Красная помада здесь уверенно подходит ко всему вечернему образу и не нарушает гармонию общего впечатления. Собранные волосы скромно подчеркнули весь шик Бузовой, показывая нам, насколько интересно можно превратить повседневную формулу лука в вечерний аутфит», — резюмировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Прошла курсы: Школа творческих профессий Talentsy (курс «Стилист-имиджмейкер»), курс »Я fashion-блогер» Школы Карины Нигай, Stylehunter School от Лины Дембиковой, курс Fashion styling, образовательный проект «Левое полушарие Интроверта», курс «История моды: от «прекрасной эпохи» до Vetements». В фэшн-индустрии 1,5 года.

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