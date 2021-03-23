Совсем взрослая: Панин показал 13-летнюю красавицу-дочь от Юдинцевой

43-летний актер Алексей Панин обосновался в Испании, куда переехал вместе с дочкой от первого брака с фотомоделью Юлией Юдинцевой Анной. Девочке уже 13 лет, и она выросла в настоящую красавицу. В этом смогли убедиться многие пользователи в Сети, которые подписаны на микроблог Панина в Instagram.

Звездный отец поделился совместным фото с наследницей Аней у себя на страничке. Он позирует рядом с повзрослевшей дочкой, которая выглядит как настоящая модель – известно, что девочка намерена покорить подиумы. Поклонники не смогли не отметить, как быстро выросла дочка Панина и стала настоящей красавицей.

«Алексей, ваша Нюся очень красивая девушка», «Какая красивая девочка! Просто нереальная какая-то», «Какая она красивая!», «Анечка – красотка», «Какая же Аня красавица!», «Принцесса!», «Взрослая уже такая», «Дочь крутая», «Нюсенька все краше и краше. Прелесть девочка», «Аннушка будущая звезда», — восхваляют красоту наследницы Панина в комментариях.

Напомним, что у Алексея Панина – трое детей. Анна – старшая. В 2011 году от отношений с Татьяной Савиной у звезды экрана появилась дочь Мария, а спустя буквально пару дней на свет появилась София, которую ему подарила Ольга Маруженко.

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