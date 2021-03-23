Любознательная кроха: сын Валерии показал, как двухмесячная Селин пытается перевернуться на животик

Малышке нет еще и трех месяцев, но девочка уже хочет познавать мир.

Певица Валерия в первый день наступившего года впервые стала бабушкой. Младший сын звезды Арсений Шульгин и его жена Лиана объявили о долгожданном пополнении. У них родилась дочка, которую назвали красивым именем Селин.

Малышке нет еще и тех месяцев, но она уже познает мир. В начале марта семейство Шульгиных отправилось в Дубай, на первый свой отдых в расширенном составе. Полет Селин перенесла хорошо и сейчас вместе с мамой и папой наслаждается жаркими деньками в Арабских Эмиратах.

Познавать мир девочка торопится буквально с пеленок. Молодой отец показал в микроблоге, как малышка пытается самостоятельно перевернуться на животик.

Мама подбадривает кроху и как может, осторожно помогает девочке в таком важном достижении. Еще чуть-чуть – и Селин уже будет обходиться без чьей-то помощи.

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