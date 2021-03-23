Ярко: Бородина в белом топе и жакете оверсайз засветила «ложбинку греха»

Ксения Бородина после закрытия реалити-шоу «Дом-2» продолжила карьеру телеведущей на ТНТ. Девушка теперь ведет проект нового формата – «ББ шоу», напарницей в котором стала Ольга Бузова. Это остросоциальная программа, затрагивающая острые вопросы современности, с которыми сталкиваются люди в обществе.

Выпуски шоу появляются ежедневно. И телеведущие уже адаптировались к новому формату. Периодически Бородина показывает подписчикам в микроблоге свои образы для съемок. На этот раз брюнетка облачилась в белый топ и припыленно-розовый жакет оверсайз. И, чтобы показать себя во всей красе, сделала селфи, на котором и засветила «ложбинку греха».

Бородина не постеснялась продемонстрировать пышное декольте, поэтому выбрала выгодный ракурс для съемки. Яркости образу добавила красная помада и клетчатая юбка в тон. Получился сексуальный и довольно весенний аутфит.

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