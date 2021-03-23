На голое тело: Королева и Тарзан облачились в одинаковые платья на Мальдивах

Певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко, прославившимся под псевдонимом «Тарзан», впервые отдыхает на Мальдивах. С самого первого дня звезд поразила невероятная красота островов и океана, и эстрадная дива признала – побывать здесь хотя бы раз в жизни нужно обязательно. Хотя отдых здесь обходится недешево.

больше по теме Наташа Королева отметилась на Мальдивах в зеленом платье с открытыми плечами и тюрбаном на голове Певица впервые отдыхает на райских островах и не скрывает своих восторгов от курорта.

Накануне муж с женой вышли на побережье прогуляться. Они облачились в одинаковые платья, Тарзан, правда, в черное, а Королева – в белое, но family look у пары удался.

Супруги с удовольствием позировали, танцевали и пели, обнимались и радовались – в общем, продемонстрировали настоящую идиллию в отношениях. Не осталось незамеченным и то, что свое платье Наташа Королева накинула на голое тело – ткань наряда невольно подчеркивала рельеф груди красавицы.

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