«Проверили сердце»: Кудрявцева рассказала, из-за чего попала в реанимацию

Накануне телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию. Ее экстренно госпитализировали прямо с работы после того, как она почувствовала, что с ней что-то не то. «Мне стало трудно дышать, в грудине заболело. Но в обморок я не падала», — объяснила красавица.

Кудрявцева вышла в Сеть из реанимационной палаты. Ей уже провели ряд обследований, и предварительно установили, что с ней.

«Сама испугалась и всех напугала. Но пока предварительно нервы, стресс, отдыхать. Проверили сердце, сделали КТ легких. Все в порядке. Еще утром будет дообследование», — рассказала звезда. И призналась: «Испугалась я знатно. И всех испугала. Но предварительно то, что надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость».

Напомним, это не первая проблема Кудрявцевой со здоровьем в наступившем году. В январе девушка заболела коронавирусом и не смогла полететь на отдых, который был так ей необходим. Вместо этого она провела карантин в городской квартире, а по возвращении домой получила перелом крестца и еще месяц восстанавливалась.

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