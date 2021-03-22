«Указывает на искренность его эмоций»: Валерия призвала не стесняться морщин

Певица Валерия разместила в своем аккаунте свежее фото в джинсовой куртке из темного денима и пудровой пышной юбке макси. Примечательно, что улыбающаяся знаменитость посвятила пост теме эмоций и возрастных изменений во внешности.

Народная артистка РФ отметила, что многие стесняются морщин. Однако, Валерия уверена, в этом нет необходимости. Уколы «красоты» и прочие маскирующие лифтинг-средства не нужны, так как морщины — всего лишь подтверждение вашей искренности.

«Если человек улыбается и у него появляются «гусиные лапки» вокруг глаз, это указывает на искренность его эмоций. Поэтому не стесняйтесь морщинок вокруг глаз — они означают, что вы живете по-настоящему счастливой жизнью!» — заявила исполнительница.

Поклонники артистки, глядя на фото певицы, отметили, что Валерии точно не стоит стесняться своего возраста. По мнению подписчиков знаменитости, жена продюсера Иосифа Пригожина выглядит прекрасно:

«Валерия, вам больше 35 не дашь. Девчонка!», «Какая нежная и искренняя», «Эта фотография выглядит так, будто ее место в модном журнале. Огонь», «Фантастическая», «Классная», «Ваши глазки цвета неба всегда нежные, красивые и искренние, богиня».

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