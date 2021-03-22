Леру Кудрявцеву госпитализировали после потери сознания на съемочной площадке

У Леры Кудрявцевой снова проблемы со здоровьем. С 2019 года ее преследует череда неудач. Сначала она оказалась в больнице из-за поврежденного грудного импланта, врачам пришлось буквально выкачивать силикон из организма.

Начало 2021 года было омрачено коронавирусом, телеведущая слегла с инфекцией и была вынуждена перенести свою поездку на море. А едва поправившись, неудачно упала и сломала крестец. Несколько недель знаменитость буквально не могла подняться с постели.

И вот новая проблема. Леру госпитализировали прямо со съемочной площадки 22 марта 2021 года. Врачи доставили Кудрявцеву в отделение реанимации и интенсивной терапии в Клиническом центре имени И.М. Сеченова.

Что именно произошло с телеведущей — пока не ясно. Известно, что она потеряла сознание во время грима. Ее готовили к выходу на площадку, стилисты и визажисты добавляли последние детали сценического образа, как вдруг 49-летняя знаменитость рухнула без чувств.

О продолжении работы не могло быть и речи. На площадку прибыла карета скорой помощи, пациентку доставили в больницу и теперь врачи проводят комплексное обследование, пытаясь установить, что же произошло с блондинкой.

Ее состояние оценивается как стабильное.

Спустя пару часов после госпитализации телеведущая вышла на связь из реанимации. Она рассказала, что предварительно виною всему переутомление, сообщает ФАН.

«Я очень испугалась. нужно меньше нервничать. Слава богу, с сердцем все в порядке», — рассказала Кудрявцева.

О выписке пока говорить рано, ее оставят в реанимации для дальнейшего обследования, сообщает Пятый канал.

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