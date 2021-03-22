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Леру Кудрявцеву госпитализировали после потери сознания на съемочной площадке

Знаменитой телеведущей стало плохо на работе.

Леру Кудрявцеву госпитализировали после потери сознания на съемочной площадке
Лера Кудрявцева объяснила, почему оказалась в реанимации. Фото: instagram.com/leratv/

У Леры Кудрявцевой снова проблемы со здоровьем. С 2019 года ее преследует череда неудач. Сначала она оказалась в больнице из-за поврежденного грудного импланта, врачам пришлось буквально выкачивать силикон из организма.

Начало 2021 года было омрачено коронавирусом, телеведущая слегла с инфекцией и была вынуждена перенести свою поездку на море. А едва поправившись, неудачно упала и сломала крестец. Несколько недель знаменитость буквально не могла подняться с постели.

И вот новая проблема. Леру госпитализировали прямо со съемочной площадки 22 марта 2021 года. Врачи доставили Кудрявцеву в отделение реанимации и интенсивной терапии в Клиническом центре имени И.М. Сеченова.

Что именно произошло с телеведущей — пока не ясно. Известно, что она потеряла сознание во время грима. Ее готовили к выходу на площадку, стилисты и визажисты добавляли последние детали сценического образа, как вдруг 49-летняя знаменитость рухнула без чувств.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева лишилась чувств на работе.
Фото: instagram.com/leratv/

О продолжении работы не могло быть и речи. На площадку прибыла карета скорой помощи, пациентку доставили в больницу и теперь врачи проводят комплексное обследование, пытаясь установить, что же произошло с блондинкой.

Ее состояние оценивается как стабильное.

Лера Кудрявцева
Попавшая в реанимацию Лера Кудрявцева рассказала, что с ней произошло.
Фото: instagram.com/leratv/

Спустя пару часов после госпитализации телеведущая вышла на связь из реанимации. Она рассказала, что предварительно виною всему переутомление, сообщает ФАН.

«Я очень испугалась. нужно меньше нервничать. Слава богу, с сердцем все в порядке», — рассказала Кудрявцева.

О выписке пока говорить рано, ее оставят в реанимации для дальнейшего обследования, сообщает Пятый канал.

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Лера Кудрявцева