«Обнаружил дома сверток»: Корчевников поделился необычной историей одного подарка

Как странная посылка попала к телеведущему, он не смог вспомнить.

На долю Бориса Корчевникова выпало немало испытаний. Однажды, когда было особенно непросто, телеведущий обнаружил дома странный сверток. Как он не старался, так и не смог вспомнить, кто и при каких условиях преподнес данную посылку.

«В этот момент пришли разные испытания и было очень неясно, как оно будет дальше, я обнаружил дома сверток — что-то завернутое в картонную бумагу», — делится телеведущий.

Он развернул сверток и был потрясен увиденным. Внутри оказалась картина, выполненная мозаикой: спаситель держит на руках младенца – это очень редкий образ.

Телеведущий признается, что находка оказалась столь неожиданной, почти мистической. Он долго смотрел на образ и тщетно пытался вспомнить, как сверток попал к нему. К картине было приложено письмо от девушки Александры, послание оказалось еще более странного содержания.

«Здравствуйте!

Меня зовут Саша. К огромному сожалению, я не знаю Вашего имени.

Сейчас все объясню.

Как бы странно и смешно это не звучало, мне приснился сон. В этом сне я пришла по этому адресу и вручила картину мужчине».

С тех пор телеведущий с большим теплом относится к картине. В сложные времена он достает образ и смотрит на него. Признается, что на душе становится легче и светлее.

«Стало как-то радостно. Легко стало. И становится так всякий раз, когда я сейчас смотрю на этот образ», — поведал Корчевников.

Поклонников Корчевникова впечатлила история, многие признавались, что видят в этом тайное предзнаменование, сообщает Пятый канал.

Ранее Борис Корчевников намекнул на роман с одной из российских актрис. К своим 38 годам он еще не завел семью и до сих пор числится в наиболее перспективных женихах России, пишет сайт OA.

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