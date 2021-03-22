«Он швыряет тарелку с супом на пол»: Татьяна Морозова рассказала о сложностях в воспитании сына

Актриса Татьяна Морозова разместила на своей странице свежее совместное фото с детьми. Знаменитость запечатлелась на природе в окружении своих любимых малышей.

Татьяна опубликовала кадры со своими наследниками, а также написала пост о трудных буднях мамы.

По словам Морозовой, многие психологи призывают не давить на детей. Однако в реальной обстановке мальчики и девочки способны манипулировать своими родителями. Именно это, отмечает Татьяна, демонстрирует ее младший ребенок. Двухлетний Федор может устроить маме истерику по поводу нежеланного супа. И актриса ничего не может с этим сделать.

«Он швыряет тарелку с супом на пол, орет дурниной и утверждает, что он получит конфетку, но суп не будет, и это может продолжаться минут 30. 30 минут истерики…

Ты чувствуешь себя извергом, плохим родителем, что стоишь на своем, но как только ты сдаешься — все, в следующий раз все заново и даже хуже!» — призналась Морозова.

Жена бизнесмена Павла Титорова называет такие ситуации моментами «на выдержку».

Артистка так отчаялась, что решила обратиться за помощью к своим поклонникам:

«Как договориться? Все дети разные, но все они очень быстро смекают, как получить от нас все!»

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