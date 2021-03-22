«Не готова обсуждать свою внешность»: Татьяна Лазарева показала себя 30 лет назад

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева разместила на своей странице фото себя в молодости. Примечательно, что знаменитость в кадре продемонстрировала свой любимый пиджак времен студенчества актрисы.

Лазарева рассказала, что раньше каждый носил один и тот же образ несколько дней подряд. По одежде людей узнавали. Потому что у каждого были одна куртка и одни сапоги на сезон. По словам телеведущей, сейчас все иначе. И такая тенденция пришлась не по душе Татьяне.

«Я уже несколько лет постоянно удивляюсь в больших торговых центрах — ну куда такое количество одежды? Кто это носить все будет? И постоянно меняется модельный ряд, все шьется и шьется новое и в огромных количествах. Господи, это прямо ужас какой, понимаю я, что сегодня в одном и том же не походишь, это тоже вполне тренд такой — абсолютно противоположный тому, что было тридцать лет назад», — отметила Лазарева.

Свой внешний вид телеведущая не стала комментировать. Татьяна только призналась, что на этом фото ей примерно 22—23 года. А сам снимок ей недавно прислал старый приятель.

«Не готова обсуждать свою внешность, а вот, присмотревшись к одежде, поняла, насколько сейчас изменилось отношение к ней, к количеству и качеству ее», — заявила Лазарева.

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