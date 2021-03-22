«Это был бы полный кринж»: Ивлеева резко высказалась о Бузовой в роли ведущей премии «Муз-ТВ»

Телеведущая не считает, что бывшая возлюбленная Давида Манукяна справится с открытием ежегодной музыкальной премии телеканала.

Канал «Муз-ТВ» назвал имена будущих ведущих на премии телеканала в этом году. Ими стали Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева. Четвертый ведущий остался засекреченным.

На пресс-завтраке «Муз-ТВ» собрались все трое ведущих. Даже для них все еще остается загадкой, кто же будет их коллегой на ежегодном музыкальном фестивале. Специальный корреспондент портала Teleprogramma.pro тоже побывала на мероприятии.

Кто-то предположил, что новой ведущей может стать певица Ольга Бузова. Однако не все согласились с такой кандидатурой.

«Интересно, кто будет четвертым ведущим? Если Ольга Бузова, это был бы полный кринж», — заявила Настя Ивлеева.

Ксения Собчак поддержала блогера. Она тоже не видит Бузову в роли ведущей на церемонии открытия музыкальной премии.

«Друзья, любое мероприятие, которое будут вести Бузова и Собчак, рискует превратиться в «Дом-2», — предупредила организаторов жена Константина Богомолова.

К слову, Собчак появилась на конференции не одна, а с тиктокершей Диной Саевой. Телеведущая познакомила известную блогершу с исполнителем Сергеем Лазаревым. Оказалось, девушка не знала ни одну композицию из репертуара певца. Музыкант сильно удивился этому.

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