Цвет спелой вишни: Ирина Дубцова поддержала тренд на экошубы

Исполнительница Ирина Дубцова опубликовала на своей странице свежий снимок в шубе из искусственного меха. Артистка отдала предпочтение винному оттенку.

Знаменитость облачилась в шубку длины макси. Как и певицы Клава Кока и Ольга Бузова, Дубцова продемонстрировала пушистое пальто. Только ведущая реалити «ББ шоу» и участница лейбла Black Star приобрели шубки кислотного желтого. А вот Ирина выбрала более темный и приглушенный оттенок. Бордовое пальто Дубцова дополнила шляпой с широкими полями такого же цвета.

В качестве аксессуаров на исполнительнице были очки с оправой «кошачий глаз», а также массивные золотые цепи. Знаменитость надела под шубку сливочное приталенное платье в рубчик. К нему она добавила высокие сапоги кремового цвета на высоком каблуке и перчатки в светлых тонах. На губах Ирины была яркая красная помада.

«Не хватит слов, чтобы описать вашу красоту», «Ну какова красота», «Обворожительная»,«Какая красивая дама»,«Шик, блеск, красота», «Классный образ! Шикарно выглядите, Ирина», — восхитились фэшн-решением Дубцовой ее поклонники.

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