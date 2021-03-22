«С Международным днем счастья»: Ханна с дочкой в одинаковых пижамах превратили кровать в батут

Исполнительница Ханна повеселилась с мужем и дочерью Адрианой в Международный день счастья. Звездная семья устроили танцы в постели. Видеозапись нового утреннего ритуала артистка опубликовала в своем профиле.

Артистка обычно не разрешает возлюбленному Пашу и ребенку баловаться и превращать дом в развлекательный центр. Однако в особенный для Ханны день певица смягчилась и даже сама решила немного пошалить. Знаменитость в нежно-розовой шелковой пижаме с белоснежным мехом на манжетах начала прыгать прямо на кровати.

Избранницу поддержал ее муж. Шоумен Пашу в кипенно-белых шортах и футболке устроил акробатическое представления для своих девочек. Больше всех была рада малышка Адриана. Она в такой же розовой пижаме, как у мамы, громко смеялась от удовольствия. Глядя на веселящихся взрослых, малышка тоже прыгала со всей силы на воздушном матрасе.

«Счастье. Поздравляю всех вас с международным днем счастья!!! Пусть оно будет каждую секунду во всем и везде. Проведите этот день со своими близкими, наполните его позитивом и любовью! Поблагодарите тех, кто вам помогает по жизни, хотя бы мысленно. И не забывайте, главное — быть, а не казаться», — отметила Ханна в комментариях под роликом.

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