«Блестящий образ золотой рыбки»: Екатерина Гусева предстала на концерте в переливающемся платье-чешуе

Телеведущая, актриса и певица Екатерина Гусева наделена еще одним бесценным даром. Это ее невероятная красота. Каждое появление Екатерины Гусевой на публике не оставляет никого равнодушными.

В эти дни актриса находится на гастролях на Урале. В Instagram Екатерина Гусева поделилась видео, запечатлевшее фрагмент ее выступления перед зрителями в концертном зале Свердловской филармонии. Звезда читала сказки Александра Сергеевича Пушкина.

Для концерта Екатерина Гусева облачилась в переливающееся платье, имитирующее рыбью чешую, которое для нее создали ее хорошие знакомые.

«За блестящий образ золотой рыбки благодарю своих друзей», — написала актриса под видео в Instagram.

Платье длиною до колена эффектно подчеркивает стройную фигуру Екатерины Гусевой, которую на проекте «Танцы со звездами» называли российской Дженнифер Лопес.

Поклонники звезды пришли в восторг от наряда и обаяния, которое излучает Катя Гусева.

«Екатерина, вы замечательная!», «Богиня», «Русалочка», «Как всегда, шикарная», «В чешуе, как жар горя…» — высказываются в Сети.

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