«Набирается на небольшое учебное пособие»: Дарья Клюкина перечислила свой поэтапный уход за кожей

Победительница шестого сезона шоу «Холостяк» — Дарья Клюкина — поделилась бьюти-советами по уходу за кожей лица. Свои косметические секреты знаменитость опубликовала на личной странице.

Девушка отметила, что одним самых важных моментов для красоты лица является правильное очищение. Дарья делает растительный пиллинг один раз в месяц по рекомендации косметолога. Клюкина напомнила, что у всех чистка происходит индивидуально. Также в салоне знаменитость делает увлажняющие и питательные уходы для лица.

«Никогда не считала себя бьютиголиком и думала, что у меня ну очень простые правила ухода за кожей, но сейчас, когда начала их вспоминать, поняла, что набирается на небольшое учебное пособие», — призналась Клюкина.

Дома модель умывается пенкой или гелем. Но так только вечером, а утром — легкое очищение. Дальше Дарья наносит тоник, сыворотку, крем и отдельно крем для глаз. Перед сном жена бизнесмена Владимира Чопова использует специальный ночной крем.

Также Дарья пьет витамины по назначению врача и посещает косметолога.

«Никаких филлеров, только работа с качеством кожи на укрепление и увлажнение: биоревитализация, мезоай (очень рекомендую для тех, у кого такая же тонкая кожа, как у меня), иногда профайло», — резюмировала Клюкина.

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