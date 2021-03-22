«Хорошо лежать на мамочке, да?»: невестка Валерии понежилась на пляже с дочкой Селин

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с женой Лианой и дочкой Селин, которой нет еще и трех месяцев, некоторое время назад улетел в Дубай. Здесь молодой человек совмещает отдых с работой и общением с семьей.

Родители маленькой Селин почти каждый день выбираются на пляж, где принимают солнечные ванны и дышат морским воздухом.

Лиана Шульгина в сторис Instagram поделилась трогательным видео, на котором запечатлела себя и дочку во время отдыха на морском берегу. Мама с малышкой лежат под специальным навесом, который не дает проникнуть коварным солнечным лучам. Лиана положила дочку себе на живот и поговорила с ней.

«Хорошо лежать на мамочке, да?» — спрашивает невестка Валерии малышку.

Та в ответ радостно «агукает».

«Ты со мной разговариваешь? — уточняет Лиана у Селин. – Как же это мило».

Напомним, сейчас в Дубае отдыхает и певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным. Накануне бабушка с дедушкой дали возможность молодым родителям хорошенько выспаться, взяв к себе на ночь внучку Селин.

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