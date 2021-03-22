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Бывшая жена Андрея Аршавина впервые за время болезни предстала на телеэкране

Алиса Казьмина приняла участие в шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

Бывшая жена Андрея Аршавина впервые за время болезни предстала на телеэкране
Алиса Казьмина. Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb/

Экс-супруга известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обо всех своих несчастьях решила поведать телезрителям. Алиса стала участницей программы телеканала «Россия 1» «Прямой эфир с Андреем Малаховым» и дала сенсационное интервью.

Шоумен разместил в Instagram анонс предстоящего выпуска, который был записан прямо в больничной палате. Видео предупреждает, что кадры с участием Алисы Казьминой лучше не показывать детям – настолько они жутки. Молодая женщина выглядит ужасно – у нее нет носа и изменен голос. В своих несчастьях Казьмина винит Аршавина.

«Он в жизни моей все разломал в щепки и сжег», — заявила Алиса.

Напомним, лицо молодой и некогда очень красивой женщины пострадало из-за проблем со здоровьем. В последнее время Алиса Казьмина не выбирается из больниц и не видится со своими тремя детьми. Не так давно бывшая жена Андрея Аршавина несколько дней провела в реанимации в искусственной коме. Из одной больницы Алису сразу же перевели в другую – она заболела коронавирусом и пневмонией.

Ко всем своим несчастьям Казьмина еще и проиграла суд Аршавину и теперь ей с тремя детьми придется освободить особняк. А за то, что она его незаконно занимала, бывшая свекровь требует с Алисы почти два миллиона рублей – тоже через суд.

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Алиса АршавинаАлиса КазьминаАндрей МалаховПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»