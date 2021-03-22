«Вы видели двух лисят»: Айза поделилась общим снимком своего младшего сына с дочерью Тимати

Элвис и Алиса отдыхают на Мальдивах.

Бывшая возлюбленная музыканта Гуфа — Айза Долматова — опубликовала на своей страничке свежий кадр из отпуска на Мальдивских островах. Примечательно, что на фотографии оказалась Алиса Юнусова. Наследница шоумена Тимати запечатлелась в компании младшего ребенка телеведущей.

Айза в последнее время активно размещает в личном микроблоге снимки из путешествия. Знаменитость улетела с детьми на Мальдивы. Там же остановился с семьей и друзьями главный участник восьмого сезона шоу «Холостяк» — Тимур Юнусов.

Напомним, недавно артист отпраздновал седьмой день рождения своей дочери Алисы прямо на острове. Девочка устроила торжественный заплыв с отцом на досках для серфинга.

Оказалось, наследница рэпера тесно общается с сыновьями Айзы Долматовой. Алиса отметилась рядом со вторым ребенком бизнесвумен — Элвисом Анохиным. Мальчик улыбался и крепко обнимал подругу на снимке.

«Вы видели двух лисят на одном фото? Теперь уже видели», — подписала кадр Долматова.

«Два милейших ребенка», «Элвис такой трогательный и мимишный», «Ваш мальчик очень светлый душой ребенок, это чувствуется даже через фото», «Милахи», «Сладкие», — восхитились малышами поклонники Айзы.

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