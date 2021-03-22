«Вы меня переоцениваете»: выпустив фильм о маньяке, Собчак заранее дала ответ хейтерам

22 марта в YouTube был опубликован фильм Ксении Собчак о «скопинском маньяке» Викторе Мохове (3 марта он вышел на свободу после долгого тюремного заключения). Скандальная журналистка написала пост в Instagram о своем новом творении, в котором предрекла, что оно вызовет множество дизлайков и критики. Звезда уверена, что ее обязательно будут осуждать за то, что она дала слово маньяку.

«Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что, — пишет Собчак. — Ведь когда замечательная журналистка Саша Сулим сделала интервью с ангарским маньяком, никто не критиковал эту работу и не писал: как же можно говорить с убийцей? Но что позволено Сулим, не позволено Собчак. Люблю двойные стандарты моих критиков».

Ксения попросила подписчиков не «изображать обеспокоенную добродетель» в отношении ее фильма. Она отметила, что это ее право как журналиста — исследовать границы добра и зла. Для того, чтобы понять, откуда берутся такие злодеи, нужно заходить на их территорию, уверяет телезвезда.

«Разговоры о том, что фильм Ксении Собчак про маньяка может кого-то спровоцировать или вдохновить на преступления, мне, конечно, льстят, но вы меня переоцениваете. Куда более вдохновляющим примером являются художественные фильмы — давайте и их запретим!» — иронизирует ведущая.

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Она перечислила несколько кинофильмов, которые очень красочно и харизматично изображают злодеев и предложила вырезать из них все сцены насилия, если ее проект кого-то задевает. Все эти рассуждения Собчак свела к тому, что интервью — это не всегда комплимент человеку, которому задаются вопросы, и этот жанр может быть посвящен не только достойным людям. По мнению Ксении, журналисты должны давать слово и преступникам.

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