«Прекрасно продуманы детали»: стилист похвалила черно-белый лук Кристины Асмус

Бывшая жена резидента Comedy Club Гарика Харламова — Кристина Асмус — облачилась в черную майку с круглым воротом и белоснежные брюки с завешенной талией. В таком аутфите артистка позировала в интерьере стиля минимализм.

Знаменитость дополнила образ черными сапогами с острым носом и квадратным каблуком. Также Кристина подчеркнула талию тонким кожаным поясом. На шею Асмус повесила золотую цепочку. А губы подвела красной помадой.

Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Елена Бестави прокомментировала фэшн-выбор Асмус.

«Очень стильное фото, выстроенное на линиях. Прекрасно продуманы детали. Острые носы обуви. Гладкая прическа Кристины. При этом, даже на фото, больше притягивают взгляд детали, чем лицо актрисы. Чтобы «вытянуть» такой сильный контраст чистого драматического стиля, нужен будет очень яркий макияж, который сделает из Кристины женщину-вамп. Что явно не присуще ее природной красоте», — заявила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави — имидж-стилист. Прошла курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр». Сотрудничала с Астраханским филиалом ВАГС, проводила мастер-класс по деловому стилю для курсов повышения квалификации.

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