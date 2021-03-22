«Наш любимый малыш»: Саша Савельева запечатлела сына в день его рождения

Наследнику певицы и ее мужа Кирилла Сафонова исполнилось два года.

Известный актер Кирилл Сафонов и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Сафонова уже почти одиннадцать лет живут в счастливом браке, за все это время ни разу не дав повода для некрасивых слухов.

У пары подрастает сын Леон, которому 22 марта исполнилось два года. По случаю семейного праздника Саша Сафонова решила поделиться в Instagram редким фото наследника. Один из снимков – архивный. Он запечатлел, как звездная мама целует пяточки новорожденного сына. Второй кадр – актуальный, он был сделан в день, когда Леону исполнилось два года.

Родители красиво украсили гостиную воздушными шарами, и мальчик восхищенно любуется ими.

«Наш любимый малыш! Тебе сегодня 2 года! Будь счастлив и просто знай, что мама и папа всегда рядом!» — подписала кадры Саша Савельева.

Поклонники и друзья известного семейства поздравили Леона и его родителей с прекрасной датой.

«С днем рождения Леона! Как же быстро летит время! Счастья безграничного», — написала мама двух девочек, модель Елена Кулецкая. «С днем рождения Леончика», — поздравил шоумен Тимур Родригез. «Поздравляю! Счастья и благополучия вашей прекрасной семье», — присоединилась к поздравлениям певица Анжелика Агурбаш.

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