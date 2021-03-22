Истории пар, стоящих на грани разрыва: телеканал «Dомашний» запускает реалити-шоу о разводах

Статистика утверждает, что в России шестьдесят процентов браков завершаются разводами. Пандемия коронавируса и необходимость находиться постоянно на одной территории с, казалось бы, любимыми людьми только ухудшила ситуацию.

Разобраться в сложных отношениях семейных пар, оказавшихся на грани разрыва, поможет новое реалити-шоу телеканала «Dомашний», которое так и называется – «Разводы».

Его ведущими станут певица Анита Цой и психолог Владимир Дашевский.

Каждой паре, которая изъявила желание стать участников проекта, будет дан ровно месяц. За тридцать дней близкие люди должны будут дать окончательно понять для себя — оставаться вместе или расстаться.

Психолог Владимир Дашевский свою задачу в программе «Разводы» видит в том, чтобы помочь героям осознать, почему их отношения зашли в тупик.

Анита Цой взяла на себя миссию «мудрой женщины», которая укажет дамам на их ошибки в отношениях с мужчинами.

«Мы, женщины, идем на поводу у собственных эмоций и совершенно не думаем о том, что психология мужчины сильно разнится с нашей. Надеюсь, все наши герои смогут справиться с трудностями», — отметила Анита Цой.

Новое реалити-шоу «Разводы» будет выходить с 5 апреля по будням на телеканале «Dомашний».

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