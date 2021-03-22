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«Селин ночевала у родителей»: певица Валерия взяла на себя заботы о маленькой внучке

Молодая мама Лиана Шульгина рада такой помощи со стороны старшего поколения семьи.

«Селин ночевала у родителей»: певица Валерия взяла на себя заботы о маленькой внучке
Певица Валерия с внучкой Селин. Фото: instagram.com/valeriya/

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с женой Лианой и дочкой Селин, которой нет еще и трех месяцев, находится в эти дни в Дубае. Молодая семья наслаждается солнцем, морем, теплой погодой, вкусной едой и другими прелестями жаркой страны. Некоторое время назад к Арсению и Лиане присоединились певица Валерия и Иосиф Пригожин.

Понимая, что молодая мамочка устает от постоянных забот о грудной дочери, вокалистка и ее супруг решили подарить Лиане несколько часов спокойного сна. Валерия и Иосиф забрали внучку ночевать к себе.

Невестка известной вокалистки рассказала о ее поступке в Instagram, вероятно, желая таким образом поблагодарить звездную свекровь за помощь.

Лиана Шульгина впервые за долгое время смогла выспаться
Лиана Шульгина впервые за долгое время смогла выспаться. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

«Селин сегодня ночевала у родителей. Я спала двенадцать часов», — поделилась Лиана Шульгина в сторис Instagram.

Напомним, что певица Валерия не раз признавалась, что души не чает в маленькой внучке Селин. И даже говорила, что испытывает к малышке материнские чувства.

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