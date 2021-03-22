«Удивляться и восхищаться»: Наташа Королева опубликовала трогательный кадр с мужем

Супруги отдыхают на Мальдивах, куда прилетели впервые в жизни.

Наташа Королева и Сергей Глушко отдыхают на Мальдивах. По признанию артистки, на острова они прилетели впервые. Эмоциями от курорта она делилась в своем микроблоге. Супруги в восторге от этого райского места, правда, как подчеркнула Королева, очень дорогого. В своем Instagram Наташа делится моментами отпуска с фанатами. На этот раз она опубликовала трогательный видеоролик.

«Как это круто Серега, что мы с тобой сохранили способность удивляться и восхищаться!» — написала Королева.

Напомним, что в начале года пара выпустила совместный трек «Гори, гори». Клип на него они снимали на Занзибаре, где оба принимали участие в съемках шоу «Племя».

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