Любовь к спорту: Эмин привел младшую дочь Афину в фитнес-зал

Эмин Агаларов — большой поклонник здорового образа жизни. В своем микроблоге он часто делится с подписчиками видеороликами из фитнес-клуба, которым владеет в Москве. Теперь же любовь к спорту артист начал прививать и своей младшей дочери. Афине скоро исполнится два годика, а родила ее певцу и бизнесмену модель Алена Гаврилова. Пара развелась в прошлом году, но, тем не менее, Эмин много времени проводит с дочкой. Правда, лицо ее до сих пор не показывает фанатам.

В своем микроблоге Агаларов поделился кадрами, на которых Афина в белом костюмчике поднимает маленькие гантели и ходит по беговой дорожке.

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Напомним, Эмин — многодетный отец. Сыновей-двойняшек ему родила Лейла Алиева — дочь президента Азербайджана 12 лет назад. Кроме того, несколько лет назад артист удочерил девочку по имени Амина.

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