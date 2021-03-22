«Одна голова весила больше пяти килограмм»: Ольга Бузова рассказала о закулисье шоу «Маска» после разоблачения

Ольга Бузова пребывает в эйфории после своего разоблачения на шоу «Маска». В минувшее воскресенье, 21 марта, выяснилось, что именно поющая телеведущая скрывалась под маской Розовой Пантеры.

В Instagram Ольга Бузова показала видео, снятое за кулисами шоу «Маска», и поблагодарила канал НТВ за возможность стать участницей столь невероятного проекта.

«Каждое шоу было для меня настоящим праздником, несмотря на всю сложность нахождения в костюме. Одна голова весила больше 5 кг, как минимум. В ней иногда приходилось находиться не по одному часу», — написала Ольга Бузова.

Кстати, после разоблачения Ольга пообещала разобраться с неузнавшим ее председателем судейской коллегии Филиппом Киркоровым. И свое слово сдержала.

«Хотите видео с нашей домашней разборки с Филиппом? Я, как и обещала, поговорила с ним дома», — пообещала Ольга Бузова новое зрелище поклонникам.

Преданные фанаты поющей телеведущей в восторге от ее участия в шоу «Маска».

«Ольга, очень здорово, отличное участие в шоу, шикарная Розовая Пантера получилась», «За одну только конспирацию — браво! То она, значит, в день съемок на боксе, то на СПА. Когда все успеваешь?», «Молодец, Ольга! Еще рот открывают, что петь не умеешь. Молодец, никто не узнал», — высказываются в Сети.

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