«Оля, это было великолепно!»: Тодоренко в восторге от номеров Бузовой на шоу «Маска»

На канале НТВ с успехом идет второй сезон самого охраняемого проекта – шоу «Маска». В минувшее воскресенье состоялся уже шестой выпуск программы, в финале которого все узнали, кто скрывался под маской Розовой Пантеры.

Как оказалось, до середины проекта дошла поющая телеведущая Ольга Бузова. Судьи «Маски» не могли скрыть своего удивления, когда увидели певицу и экс-ведущую проекта «Дом-2».

Больше всех был шокирован председатель жюри Филипп Киркоров, не узнавший свою любимицу «Бузяндру», как он называет Ольгу Бузову.

После шоу Регина Тодоренко рассыпалась в комплиментах поющей телеведущей, назвав ее выступления очень красивыми. В сторис Instagram Регина поделилась своими эмоциями.

«Оля, это было великолепно, — написала член жюри «Маски». – Розовая Пантера, молодец! Голос, номера очень красивые».

Напомним, Ольга Бузова стала пятой по счету разоблаченной участницей проекта. Ранее были сняты маски с Черной Пантеры (Светлана Хоркина), Ананаса (Иосиф Пригожин), Пингвина (певица Азиза) и Банана (Юрий Стоянов). Нераскрытыми остались имена еще девяти участников шоу «Маска».

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