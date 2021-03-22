«Причем с ценником!»: Ксения Собчак рассказала о самом необычном подарке

Телеведущая и блогер получила его на свадьбу.

Журналист и блогер Ксения Собчак рассказала, какой самый необычный подарок она получила за всю свою жизнь. Оказалось, что такой презент она получила относительно недавно – на свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Торжество состоялось осень 2019 года, и тот самый необычный сюрприз ей запомнился надолго.

«После я стала рассматривать подарки. И среди косметики и прочих вещей я нашла прихват для рыбы. Причем с ценником!» — рассказала Собчак.

Теледива призналась, что оригинальностью презент ее не поразил. Но ей бы очень хотелось узнать, кто именно ей преподнес такой сюрприз. Чтобы в дальнейшем приглашать его на свои праздники.

К слову, разоткровенничалась Собчак на пресс-завтраке, посвященном церемонии награждения музыкальной премии «Муз-ТВ». Стало известно, что журналистка будет ведущей шоу вместе с Александром Реввой и Анастасией Ивлеевой. Мероприятие состоится 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт».

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