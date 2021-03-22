«Испытал шок»: Киркоров объяснил свою реакцию на Розовую Пантеру в шоу «Маска»

В шестом выпуске телепроекта «Маска» на НТВ рассекретили Розовую Пантеру. Ей оказалась Ольга Бузова, однако, никто из жюри не смог приблизиться к правильному ответу. Филипп Киркоров, к слову, назвал сразу два имени. Он был уверен, что на сцене — или Татьяна Навка, или Яна Рудковская.

Однако, он был поражен, когда под маской Пантеры увидел Ольгу Бузову. Спустя время он объяснил свою реакцию на певицу.

«Ты всегда умеешь удивлять! Даже в Маске! Я испытал настоящий шок, когда увидел тебя под маской Розовой Пантеры», — признался певец.

Филипп отдал должное трудолюбию и таланту Ольги и порадовался, что она дошла до середины проекта. И отметил, что любил мультфильм «Розовая Пантера», а точнее его дружелюбного персонажа.

«Вы так похожи! Она неординарна и очаровательна, изящна и остроумна. Сочетание этих качеств заставляет публику проникнуться симпатией: как взрослых, так и детей. Мы — так точно покорены!» — отметил Киркоров.

Ранее шоком назвала появление Бузовой на шоу Регина Тодоренко. Девушка так же, как и Филипп, занимает кресло члена жюри.

Смотрите также