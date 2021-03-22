«Премии» быть: как и когда пройдет церемония «Муз-ТВ» в этом году

Прошлый год нанес серьезный удар по культурным и развлекательным мероприятиям. Шоу, концерты и премии, включая грандиозную церемонию «Муз-ТВ», были отменены. Однако, в этот раз будет все иначе. Организаторы мероприятия рассказали, как и когда состоится «Премия Муз-ТВ», а также кто именно будет ее ведущим.

Впервые в истории «Премии Муз-ТВ» итоги будут подведены сразу за два года – 2019-й и 2020-й. Состоится церемония 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт». Ведущими объявлены три звезды — Ксения Собчак, Александр Ревва и Анастасия Ивлеева. Однако, продюсер телеканала «Муз-ТВ» Андрей Разыграев не исключил, что будет четвертый шоумен.

Среди изменений, которые произошли в концепции премии, — сокращение количество номинаций. Их теперь 10. Это «Лучшее видео», «Лучшая песня», «Лучший альбом», «Прорыв 20-21», «Лучшее женское видео», «Лучшее мужское видео», «Коллаборация 20/21», «Лучший поп-коллектив», «Лучший исполнитель», «Лучшая исполнительница».

Кроме того, заполняемость зала тоже подверглась изменениям. По новым правилам, связанным с ограничением распространения коронавируса, на массовых мероприятиях разрешается 75%-е присутствие людей. И директор телеканала Захар Бабин отметил, что это правило будет соблюдено, как и другие защитные меры.

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