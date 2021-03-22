«Постоянно подозревают в беременности»: Собчак объяснила появление своего животика

Телеведущая пришла на встречу с журналистами в изумрудном трикотажном костюме – укороченном топе и юбке-карандаш.

Телеведущая Ксения Собчак стала одной из ведущих ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ», которая состоится 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт». Знаменитая блондинка появилась на мероприятии, где объявили концепцию шоу и имена артистов, в изумрудном трикотажном комплекте, состоящем из укороченного топа и юбки-карандаш.

Ксения Собчак отметила, что в прошлом году отсутствие церемонии сильно ощущалось – чего-то не хватало. И порадовалась, что в этот раз премия состоится, к тому же пройдет в преображенном формате: количество номинаций сократилось, как и число ведущих – официально названы три имени – вместе с ней на сцену выйдут Александр Ревва и Настя Ивлеева.

Но журналистов интересовало другое – «интересное положение» Собчак. И кто-то спросил у девушки секрет ее цветущего вида.

«Меня постоянно подозревают в беременности. Но я сегодня съела два пирожка. Мы все толстые по сравнению с Пирожковым», — пошутила Собчак.

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