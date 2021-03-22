«Коротаю время в ресторанчике»: Анфиса Чехова вышла в свет в кофте модного цвета «кумкват»

Актриса умеет выбирать наряды, которые ей очень идут.

Звезда экрана Анфиса Чехова всегда умела приковывать внимание к себе. Актриса обладает женственными формами, и ей очень идут наряды, подчеркивающие ее фигуру.

В минувшее воскресенье Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном приехала на соревнования по карате. Но родителей не пустили в зал, чтобы они могли болеть за отпрысков – все из-за коронавируса. Анфиса Чехова нашла прекрасный выход из положения и отправилась пообедать в ресторан. Тем более, что и одета звезда была вполне соответствующим образом.

«И пока, мой Брюс Ли храбро сражается, коротаю время в ресторанчике. На мне кофточка цвета кумквата», — обратила внимание поклонников Анфиса Чехова.

Стоит отметить, что цвет тропического фрукта очень идет актрисе. А рукава-фонарики делают правильный акцент. Поклонники сделали Анфисе Чеховой массу комплиментов.

«Какой интересный цвет у кофточки! Вам очень идет!», «Цвет кофточки и тарелка просто супер», «Кумкват! Вау! А я по простоте душевной подумала горчица», «Анфисонька, вы такая шикарная», — высказываются в Сети.

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