«Наконец, наше знакомство состоялось»: Ольга Бузова в шутку пофлиртовала с ведущим шоу «Маска»

В минувшее воскресенье, 21 марта, в самом охраняемом проекте телеканала НТВ – шоу «Маска» состоялось фееричное разоблачение. Жюри единогласно высказалось в пользу того, чтобы снять маску с Розовой Пантеры. Судьи испытали шок, когда увидели под ней Ольгу Бузову.

Сама же теледива получила явное удовольствие от своего участия в проекте и от того, что ее так долго не разоблачали, хотя в номинацию ее Розовая Пантера попадала регулярно. Ольга Бузова накануне публиковала в сторис Instagram фрагменты эфира шоу «Маска» со своими комментариями. И моментально отозвалась на пост ведущего проекта Вячеслава Макарова об обсуждении очередного выпуска «Маски».

«Наконец, наше знакомство состоялось», — написала Ольга Бузова в микроблоге шоумена.

Тот пока никак не отреагировал на комментарий теледивы, зато его тут же заметили подписчики Вячеслава Макарова.

«О, Оля!», «Хватайте парня», «Очень ваша реакция на Бузову удивила. Я уж подумала, там кто-то совсем уж неожиданный. А Ольга — не очень желаемый, но не такой уж невероятный участник», — высказываются в Сети.

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