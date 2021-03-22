РазГРОМный обзор: кто из звезд злоупотребляет фотошопом
Видео
«Жизнь других» в Колумбии: зарплаты, налоги, стоимость образования
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Наконец, наше знакомство состоялось»: Ольга Бузова в шутку пофлиртовала с ведущим шоу «Маска»

Теледива отреагировала на публикацию Вячеслава Макарова после своего разоблачения.

«Наконец, наше знакомство состоялось»: Ольга Бузова в шутку пофлиртовала с ведущим шоу «Маска»
Вячеслав Макаров и Ольга Бузова. Фото: телеканал НТВ

В минувшее воскресенье, 21 марта, в самом охраняемом проекте телеканала НТВ – шоу «Маска» состоялось фееричное разоблачение. Жюри единогласно высказалось в пользу того, чтобы снять маску с Розовой Пантеры. Судьи испытали шок, когда увидели под ней Ольгу Бузову.

Сама же теледива получила явное удовольствие от своего участия в проекте и от того, что ее так долго не разоблачали, хотя в номинацию ее Розовая Пантера попадала регулярно. Ольга Бузова накануне публиковала в сторис Instagram фрагменты эфира шоу «Маска» со своими комментариями. И моментально отозвалась на пост ведущего проекта Вячеслава Макарова об обсуждении очередного выпуска «Маски».

«Наконец, наше знакомство состоялось», — написала Ольга Бузова в микроблоге шоумена.

Тот пока никак не отреагировал на комментарий теледивы, зато его тут же заметили подписчики Вячеслава Макарова.

Ольга Бузова оставила комментарий под постом Вячеслава Макарова
Ольга Бузова оставила комментарий под постом Вячеслава Макарова. Фото: instagram.com/vyacheslav_star/

«О, Оля!», «Хватайте парня», «Очень ваша реакция на Бузову удивила. Я уж подумала, там кто-то совсем уж неожиданный. А Ольга — не очень желаемый, но не такой уж невероятный участник», — высказываются в Сети.

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»Вячеслав МакаровНТВОльга Бузовашоу «Маска»