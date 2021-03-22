«Это будет самая красивая премия»: объявлены имена ведущих церемонии вручения «Премии Муз-ТВ»

Организаторы рассказали о концепции музыкального шоу, которое 4 июня впервые пройдет по итогам сразу двух лет.

В одном из ресторанов столицы организаторы ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ» рассказали журналистам, в каком формате состоится «Премия Муз-ТВ» и кто из звезд будет ведущим.

По понятным причинам, в прошлом году масштабное музыкальное событие пришлось отменить. Однако,на этот раз все состоится офлайн «Премия Муз-ТВ» обещает триумфальное возвращение шоу на большую сцену, без которых за год и артисты, и поклонники очень стосковались. И в этом году название мероприятия – «Начало света».

«В этом году мы будем удивлять по-настоящему!», — пообещал режиссер мероприятия Олег Боднарчук. – «Работа над постановкой не останавливалась все это время, и я могу с уверенностью сказать, что это будет технологичное шоу с использованием самых последних трендов в спецэффектах и режиссуре. На сцену «Муз-ТВ» выйдут неожиданные дуэты и обрушат мощь абсолютных хитов! Обещаю, эта церемония запомнится надолго: мы подарим свет и вдохновляющую силу!»

На мероприятии были объявлены ведущие предстоящей церемонии. Это Ксения Собчак, Александр Ревва и Анастасия Ивлеева.

«Мне приятно, что я стану ведущей», — призналась Ивлеева. И добавила: «Мне важно ощущение праздника. Мы соскучились по энергетике. Артисты уже готовят номера. Для меня честь быть частью этого».

Кстати, еще до начала встречи Дима Билан в беседе с журналистами неосторожно проговорился, кто будет вести «Премию Муз-ТВ» в июне. И отметил, что зрителей будут ждать интересные диалоги.

Александр Ревва пообещал: «Это будет самая красивая премия». И заинтриговал присутствующих тем, что к тройке объявленных ведущих может присоединиться четвертый.

Смотрите также