«Зрители очень хотели снять с меня маску»: Ольга Бузова высказалась о разоблачении Розовой Пантеры

Звезда призналась, что немного расстроена решением судей. Теледива хотела бы спеть еще одну песню на шоу «Маска».

Накануне на шоу «Маска» телеканала НТВ была разоблачена Розовая Пантера, в костюме которой выступала Ольга Бузова. Впервые за все время члены жюри проекта единогласно высказались за разоблачение участника. Ольга Бузова призналась в беседе с Teleprogramma.pro, что это обстоятельство ее нисколько не задело.

«Зрители очень хотели снять с меня маску и понять, кто же прячется под ней. И еще мне сказали, что никто из участников так часто не попадал в номинацию, как я», — поделилась Ольга Бузова.

Поющая телеведущая добавила, что испытала смешанные чувства после разоблачения. С одной стороны, это облегчение, поскольку больше не нужно ни от кого скрываться. А с другой, ей жаль, что все уже позади.

«Но я бы хотела спеть еще одну песню… Очень хотела и мне, конечно, не хватило еще одного выпуска. Но ничего… Спою в новогоднем эфире или в другом шоу», — оптимистично заключила Ольга Бузова.

Напомним, что звезда стала пятым по счету участником, разоблаченным на шоу «Маска», дойдя до его экватора. Судьям осталось снять еще девять масок.

Смотрите также