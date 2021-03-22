Клава Кока вышла в свет в блузке с мультяшным принтом и бордовых лосинах

В эти минуты в одном из ресторанов столицы проходит пресс-завтрак телеканала «Муз-ТВ», посвященный церемонии вручения музыкальных премий по итогам 2019 и 2020 года. По известным причинам в прошлом году награждение не состоялось, поэтому главный музыкальный канал страны подведет итоги сразу за два года уже 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт».

На встрече, куда были приглашены не только журналисты, но и многие знаменитости, руководство телеканала объявит ведущих церемонии. Среди гостей мероприятия отметились Сергей Лазарев, Дима Билан, Настя Ивлеева, Ксения Собчак, Дина Саева и многие другие.

Клава Кока предстала перед публикой в блузке с мультяшным принтом — персонажами из различных анимационных детских фильмов, — и бордовых лосинах. Девушка пока не знает, будет ли выступать на «Премии Муз-ТВ».

«Но я готовлю каждую деталь выступления. У меня есть сольное шоу, где мне приходилось взлетать с роялем. И делать много невероятных вещей», — заинтриговала певица.

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