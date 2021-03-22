«Это прекрасные ведущие»: Билан проговорился, кто будет вести «Премию Муз-ТВ»

Телеканал «Муз-ТВ» вовсю ведет подготовку к масштабному музыкальному событию года. В этом году дата «Премии Муз-ТВ» изменилась, теперь это 4 июня, но уже сейчас известно, что это будет поистине грандиозное шоу. Оно состоится во дворце спорта «Мегаспорт», где впервые в истории будут подведены музыкальные итоги сразу двух лет — 2019 и 2020-го.

На презентации, которую организовал телеканал, чтобы объявить подробности предстоящей церемонии и представить ведущих, отметились многие звезды шоу-бизнеса. Клава Кока, Дима Билан, солист группы NILETTO Данил Прытков и многие другие — все в предвкушении.

Исполнитель хитов «Ты должна рядом быть» и «На берегу неба» во время общения с журналистами проговорился о том, кто будет вести церемонию «Премии Муз-ТВ» в этом году.

«Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева — это прекрасные ведущие», — отметил компетенции шоуменов Билан. — «Будут интересные диалоги».

К слову, Ивлеева уже подтвердила свою причастность к масштабному музыкальному событию года. Телеведущая и блогерша отметилась среди гостей и рассказала:

«Я смотрела эту премию, когда ее вела Собчак. Были какие-то поцелуйчики. А теперь я веду премию», — проговорилась блондинка.

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