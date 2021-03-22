«Ее появление было шоком»: Ивлеева объяснила, как ей удалось пригласить Пугачеву на вечеринку

В середине марта телеведущая отметила свое 30-летие в компании Примадонны и Максима Галкина.

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева 8 марта отметила свой день рождения. Блондинка праздновала дважды – сначала в кругу родных, а позднее закатила грандиозную вечеринку, стилизованную под голливудскую Met Gala. Среди гостей неожиданно для присутствующих оказалась 71-летняя Алла Пугачева в сопровождении мужа Максима Галкина.

До сих пор не утихают обсуждения, как Ивлеевой удалось пригласить легенду эстрады к себе на тусовку. Ведь внимание Пугачевой не купить ни за какие деньги. И телеведущая, наконец, ответила на этот интересующий многих поклонников вопрос.

«Ранее я познакомилась с Галкиным. Потом снимала фильм новогодний, часть которого прошла в замке. И тогда к нам вышла Пугачева», — вспомнила свое первое знакомство Ивлеева.

Что касается приглашения Примадонны на день рождения, то Ивлеева призналась: «Ее появление было шоком. Почему пришла? Не знаю, наверное, чувствует мою искренность».

Блогер разоткровенничалась о Примадонне во время встречи с организаторами ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ». Стало известно, что Ивлеева будет ведущей премии вместе с Ксенией Собчак и Александром Реввой.

Смотрите также